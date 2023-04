Bitwa na słowa w Inowrocławiu, czyli XXIV Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w scrabble

2023-04-22, 15:00 Marcin Glapiak/Redakcja

W Inowrocławiu rozpoczęły się XXIV Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w scrabble /fot.

W Inowrocławiu rozpoczęły się XXIV Mistrzostwa Ziemi Kujawskiej w scrabble. O najwyższe miejsca walczy kilkudziesięciu zawodników z całej Polski, a rozgrywkom patronuje Polskie Radio PiK.

- Przyjechało około 70 zawodników - mówi Grzegorz Kaczmarek, wiceprzewodniczący inowrocławskiej rady miejskiej. - Jest to promocja zarówno województwa kujawsko-pomorskiego, jak i miasta.



Wrocławia reprezentuje Mikołaj Cieplik, utytułowany zawodnik. - Miesiąc temu wygrałem Puchar Polski w scrabble w Legnicy, także akurat mam tę przyjemność i mogę się pochwalić takim najświeższym sukcesem. Ta gra ma taki plus, że z jednej strony jest trochę losowa, co pozwala praktycznie każdemu osiągnąć jakiś wynik, a nawet wygrać z kimś lepszym - teoretycznie, ale scrabble ukrywa w sobie bardzo dużo taktyki, szczególnie na wyższym poziomie - mówi Mikołaj Cieplik.



Tytułu bronić będzie Michał Alabrudziński z PFS we Włocławku, a nad całością czuwać będzie sędzia Mariusz Wrześniewski z Krakowa. Turniej ma charakter ogólnopolski i jest impreza otwartą.



Organizacji zawodów podjęli się: Fundacja Bądźmy Razem-Łączmy Pokolenia i Kujawskie Centrum Kultury, a opiekunem mistrzostw jest Polska Federacja Scrabble.



Mistrza Ziemi Kujawskiej w Scrabble poznamy w niedzielę (23 kwietnia).