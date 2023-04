O rekonstrukcji piersi po przebytym nowotworze. Warsztaty w bydgoskim Centrum Onkologii

2023-04-22, 08:37 Jolanta Fischer/Redakcja

Nowotwór piersi dotyczy co dziesiątej kobiety. /fot. archiwum PAP

W bydgoskim Centrum Onkologii 21 i 22 kwietnia odbywają się warsztaty poświęcone problematyce rekonstrukcji piersi. W spotkaniu uczestniczy kilkudziesięciu specjalistów z całej Polski. Zaprezentowane zostanie osiem metod operacyjnych. Lekarze mogą śledzić pokazy zabiegów online.

- To szczególnie ważne wydarzenie, bo obserwujemy wzrost zachorowań na nowotwory piersi. Schorzenie to dotyka co dziesiątą kobietę - mówi profesor Tomasz Nowikiewicz, koordynator Oddziału Klinicznego Chorób Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.



- My cały czas się uczymy, i na szczęście mamy od kogo się uczyć - mówi prof. Tomasz Nowikiewicz. - Dzięki temu pacjentki będą mogły liczyć na lepszą jakościowo opiekę. Leczenie raka piersi jest leczeniem skojarzonym, czyli są takie momenty, takie zagadnienia, które poprzez zaangażowanie specjalistów różnych dziedzin: chirurga, radioterapeuty, chemioterapeuty, mogą, w ślad za zmieniającymi się dynamicznie zasadami leczenia, być nieznane, czy też niedostatecznie znane dla pozostałych specjalistów biorących udział w leczeniu chorych.



Uczestnicy warsztatów mogą również wziąć udział w konferencji naukowej, poświęconej problematyce nowotworów piersi. Wydarzenie potrwa do godz. 14.00.



