Nie żyje rowerzysta potrącony przez samochód. Cyklista jechał nie swoim pasem...

2023-04-22

Nie żyje rowerzysta potrącony przez samochód w Śmiłowie (powiat sępoleński). Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Informacje o tragicznym zdarzeniu strażacy z Sępólna Krajeńskiego dostali w piątek wieczorem. Rowerzysta potrącony przez kierowcą volkswagena zginął na miejscu i wszystko wskazuje na to, że to cyklista doprowadził do tego wypadku.

Ofiara to 30-letni mieszkaniec gminy Więcbork. Okazuje się, że jednoślad jechał nie swoim pasem - nie miał też oświetlenia i elementów odblaskowych. Nadjeżdżający samochód próbował go ominąć, ale gdy zbliżył się do rowerzysty - ten wykonał gwałtowny manewr. Wtedy doszło do wypadku.



W akcji na DP1134 (Śmiłowo-Jastrzębiec) brały udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim oraz zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku.