Diecezja Włocławska świętuje jubileusz 900-lecia. Rozpoczynają się uroczyste obchody

2023-04-21, 20:14 Marek Ledwosiński/Redakcja

Diecezja Włocławska świętuje jubileusz 900-lecia. Uroczystości potrwają rok. Zdjęcie z konferencji zapowiadającej obchody /fot. diecezja.wloclawek.pl

Pierwszą pewną historycznie wzmiankę o biskupstwie we Włocławku znaleźć można w relacji legata papieskiego biskupa Idziego z Tuskulum z 1123 roku. Pewne jest też, że w tej diecezji powstało jedno z pierwszych w Europie seminariów, które ma słynnych absolwentów m.in. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rok jubileuszowy rusza 22 kwietnia. Diecezja zorganizowała konferencję prasową, którą prowadził prefekt wrocławskiego seminarium duchownego ksiądz Julian Głowacki.



– Początek jubileuszu 22 dzień kwietnia w Zduńskiej Woli – mówi ks. Julian Głowacki. – Odbędzie się tam inauguracja obchodów jubileuszowych i rozpoczęcie nawiedzenia Matki Bożej w znaku ikony Jasnogórskiej. Matka Boża w znaku ikony Jasnogórskiej odwiedzi wszystkie parafie diecezji. Właśnie w Zduńskiej Woli będzie uroczyste rozpoczęcie, a zakończenie przeżywania jubileuszu będzie miało miejsce w przyszłym roku.



Podczas konferencji Ks. dr Zbigniew Łukasik, dyrektor Muzeum Diecezjalnego we Włocławku opowiedział o wystawie plenerowej, którą w tym roku będzie można oglądać w kolejnych 11 miastach: Zduńska Wola (22-29 kwietnia), Sieradz (1-20 maja), Uniejów (22 maja- 10 czerwca), Turek (12-30 czerwca), Koło (3-22 lipca), Konin (24 lipca-12 sierpnia), Izbica Kujawska (14 sierpnia-2 września), Brześć Kujawski (4-23 września), Lubraniec (25 września-14 października), Lipno (6-18 listopada), Włocławek (16 października-4 listopada). Kapłan zaprezentował także dwie jubileuszowe publikacje: książkę „Nova et Vetera – 900 lat Diecezji Włocławskiej” oraz broszurę w skrócie przedstawiającą historię diecezji.



Jedną z inicjatyw duszpasterskich roku jubileuszowego jest także konkurs „Szlak Jubileuszu Diecezji Włocławskiej", który ma zachęcić do pielgrzymowania po sanktuariach diecezji.



Świętowaniu jubileuszu będą towarzyszyły także wydarzenia kulturalne. Już 30 kwietnia o godz. 17:00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku odbędzie się pierwsze z nich – premiera Oratorium „Montefonia II”. Jest to kilkuczęściowe dzieło na orkiestrę, chór i solistów (200 muzyków), przeplatane prozą historyczną ubogacone prezentacją multimedialną w tle scenografii. Oratorium jest oparte na ewangelicznych Ośmiu Błogosławieństwach z Kazania na Górze (zob. Mt 5, 3-11) oraz na wątkach historycznych i biografiach świętych kształtujących przez wieki historię Diecezji Włocławskiej.





Ważne daty:



22 kwietnia 2023 r. – Rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej i Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

30 kwietnia 2023 r. – Premiera Oratorium „Montefonia II”, poświęconego historii Diecezji Włocławskiej w Bazylice Katedralnej we Włocławku.

16 marca 2024 r. – Zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej (Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku);

19 marca 2024 r. – Zakończenie obchodów Jubileuszu 900-lecie Diecezji Włocławskiej i dziękczynienie za Nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej we wszystkich parafiach diecezji.

