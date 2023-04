W Kcyni uczczono 70. rocznicę śmierci genialnego profesora Jana Czochralskiego [zdjęcia]

2023-04-21, 19:00 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

W Kcyni uczczono 70. rocznicę śmierci profesora Jana Czochralskiego /fot. Elżbieta Rupniewska

Wybitny chemik, metaloznawca, praojciec światowej elektroniki urodził się w miasteczku na Pałukach i tutaj został pochowany w 1953 roku. Obchody rocznicowe były tak naprawdę festiwalem nauki.

Do Kcyni zawitało mobilne widowisko multimedialne „Iskry Niepodległej" – poświęcone wybitnym Polkom i Polakom. Dzieci z miejscowej szkoły im. Czochralskiego miały okazję wziąć udział w warsztatach i eksperymentach naukowych, w ramach Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. Przyjechało też laboratorium badania wody i gleby z UMK. Wykład dla młodzieży wygłosił prof. Bogusław Buszewski. Przypomniał, co ludzkość zawdzięcza geniuszowi profesora Jana Czochralskiego.



– Komputery, telefony, smartfony, tablety – od tego prostego krzemu, do tak bardzo wyrafinowanych zaawansowanych technologii...



– Przez blisko 50 lat, na gdyńskim cmentarzu, gdzie jest pochowany profesor, widniała tylko tabliczka z napisem „Jan Czochralski". I nic więcej. Grób praktycznie bezimienny – mówi Michał Poczobut, dyrektor szkoły podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni.

– Tak naprawdę proces rehabilitacji zaczął się na początku lat 90. XX wieku, od takich drobnych działań naszych lokalnych, kcyńskich rzemieślników, którzy ufundowali pierwszą tablicę. Później był patronat szkoły, a jednocześnie w tym samym czasie, głównie pani profesor Anna Pajączkowska – Polski Towarzystwo Wzrostu Kryształów – bardzo gloryfikowała tę postać, przedstawiając ją na całym świecie, na wszystkich możliwych zjazdach światowych krystalografów. Szybko się okazało, że mamy do czynienia z jednym z najwybitniejszych nie tylko polskich, ale światowych naukowców.



Przypomnijmy, komunistyczne władze posądziły Czochralskiego o współpracę z Niemcami podczas II wojny światowej. Został relegowany z Politechniki Warszawskiej. Zrehabilitowano go, gdy okazało się, że współpracował Z Armią Krajową.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.