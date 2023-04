Na sesję rady miasta przyniósł kości. Czy dyrektor z toruńskiego ratusza złamał prawo?

2023-04-21, 15:20 Michał Zaręba/Redakcja

Sławomir Wiśniewski – dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów toruńskiego ratusza przyniósł na sesje rady miasta szczątki, prawdopodobie ludzkie, znalezione na remontowanym Bulwarze/fot. Michał Zaręba/archiwum Szczątki znalezione na remontowanym Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Toruńska policja sprowadza, czy podczas czwartkowej sesji rady miasta nie doszło do złamania prawa. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów zaprezentował radnym kości, które zostały odnalezione podczas prac na Bulwarze Filadelfijskim. Sławomir Wiśniewski informował o postępie prac. Wojewódzki konserwator zabytków komentuje: Można było przynieść zdjęcie...

„Zabezpieczyliśmy szczątki, które zostaną przekazane do dalszych badań. Od ich wyniku zależy dalszy tok postępowania" – przekazała Polskiemu Radiu PiK, mł. asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód w Toruniu.



– Mam nadzieję, że zrobił to [Sławomir Wiśniewski - przyp. red.] w taki sposób, żeby nie było to uznane za bezczeszczenie – mówi Sambor Gawiński, wojewódzki konserwator zabytków. – Ja bym nie nosił tych kości. Powinno się je zbierać, gromadzić po to, żeby później oddać je do badań wszelkich niezbędnych. Można było po prostu opowiedzieć, sfotografować te kości. Z szacunku tych szczątków ludzkich powinno się je zostawić w spokoju.