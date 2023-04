Działacze partii Razem krytykują projekt przebudowy bydgoskiego ronda Jagiellonów [wideo]

2023-04-21, 20:55 Tatiana Adonis/Redakcja

Działacze partii Razem krytykują projekt przebudowy ronda Jagiellonów w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis Od 18 kwietnia do 9 maja potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu przebudowy ronda Jagiellonów/mat. Bydgoszcz.pl

Zaprezentowana ostatnio przez miasto koncepcja zakłada m.in. montaż ośmiu wind, które mają ułatwić życie osobom niepełnosprawnym czy rodzicom z wózkami. Do tego pojawią się nowe zadaszenia przejść podziemnych, zostaną też wyznaczone pasy dla rowerzystów wzdłuż ul. Jagiellońskiej. - To nie są rozwiązania na miarę XXI wieku - mówią Adam Hoffmann i Karol Łyjak.

– Projekt w obecnej formie nie spełnia współczesnych standardów. Naszą główną propozycją jest stworzenie naziemnego przejścia dla pieszych, łącznie z przejazdem rowerowym w miejscu gdzie są przystanki tramwajowe. Byłoby to również duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych, które nie musiałyby być zależny od tego, czy winda jest sprawna. Cytuję wypowiedź pana wiceprezydenta Kozłowicza z jednego z portali: „My nie zakładamy takich scenariuszy, że windy są nieczynne, bo jestem przekonany, że awaryjność dźwigów pasażerskich jest dziś znikoma". No więc ja sobie pozwoliłem zrobić monitoring mediów i mam tutaj co najmniej kilkanaście nagłówków z portali z całej Polski o awariach wind (...). Taka jest rzeczywistość i w takiej sytuacji osoba niepełnosprawna zostanie bez pomocy – mówili Adam Hoffmann i Karol Łyjak.



Działacze partii Razem proponują też zielone przystanki oraz montaż paneli solarnych na nowych zadaszeniach do przejść podziemnych. Liczą na to, że ich pomysły zostaną uwzględnione przez urzędników. A konsultacje społeczne w sprawie ronda Jagiellonów trwają do 9 maja. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez stronę www.bydgoszcz.pl/rondo.