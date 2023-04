Pięć pojazdów zderzyło się w centrum Torunia. Most im. Piłsudskiego zablokowany!

2023-04-21, 13:28 Redakcja

Most im. Piłsudskiego w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Trwa akcja służb na moście drogowym im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. - Droga jest zablokowana - informuje Miejski Zarząd Dróg.

Trzy osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło na moście Piłsudskiego w Toruniu. Zderzyło się tam pięć samochodów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem służącym do wywozu odpadów nie zachował bezpiecznej odległości i doprowadził do zderzenia z trzema samochodami osobowymi oraz z pojazdem ciężarowym. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.



Są duże utrudnienia dla kierowców. Policja organizuje objazd mostem generał Zawackiej.