Меморіальні дуби в Гневкові, брак лікарів у хоспісі, Міжнародний день Землі

2023-04-21, 12:17  Redakcja
Пам

Пам'ятні дуби посадили в початковій школі в Гневкові/фото Архіви

Вшанування пам'яті жертв серед польських міліцейських, потреба лікарів та волонтерів у хоспісі та просвітницькі заходи з нагоди дня Землі.

Меморіальні дуби висадили біля початкової школи в Гневкові, Іновроцлавського повіту. Таким чином вшанували пам'ять 8 міліціонерів, які народилися тут і були вбиті росіянами навесні 1940 року в Твері. Також було відкрито меморіальну дошку, присвячену жертвам цього вбивства. На церемонії були присутні Куявсько-Поморський воєвода Микола Богданович та родичі вбитих.

У хоспісі ім Блаженного отця Єжи Попєлушко в Бидгощі бракує лікарів паліативної медицини та волонтерів. Пандемія призвела до нівелювання обох ланок. У той же час 29 невиліковно хворих у стаціонарному відділенні та 130 пацієнтів домашнього хоспісу потребують догляду.

Дорослі забруднюють довкілля, діти вчаться його берегти. До Міжнародного дня Землі, який припадає на 22 квітня, підготовано численні просвітницькі акції, наймолодші беруть участь у впорядкуванні лісів та парків. Тим часом у гміні Конецьк хтось викинув у ліс 22 тонни міського сміття. Поліція розшукує винуватця цього забруднення.

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