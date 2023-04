Maturzyści pojechali na pielgrzymkę na Jasną Górę. „Zacznij słuchać siebie” [wideo]

Maturzyści z diecezji bydgoskiej pojechali na pielgrzymkę na Jasną Górę, zawierzając egzamin Matce Bożej/Fot: Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz.pl Maturzyści z diecezji bydgoskiej pojechali na pielgrzymkę na Jasną Górę, zawierzając egzamin Matce Bożej/Fot: Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz.pl Maturzyści z diecezji bydgoskiej pojechali na pielgrzymkę na Jasną Górę, zawierzając egzamin Matce Bożej/Fot: Marcin Jarzembowski/diecezja.bydgoszcz.pl

Uczniowie szkół średnich z diecezji bydgoskiej zawierzyli egzamin dojrzałości Królowej Polski na Jasnej Górze. Uczniowie i katecheci zaznaczali, jak ważna jest również dojrzałość duchowa. Pielgrzymce przyświecało hasło „Powierz się Matce”.

– Pod kątem duchowym jest to bardzo ważne spotkanie, ponieważ mogę zbliżyć się do Boga, który daje mi spokój w tym trudnym okresie przygotowania się do matury. Chciałabym prosić o umiejętność przyswajania wiedzy i o to, bym dostała się na studia – dodała Julia Chmielewska z I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.



Katecheci podkreślali, że młodzież po przyjęciu bierzmowania jest napełniona darami Ducha Świętego i tym bardziej chce powierzyć swoje życie Matce Bożej.



Biskup Włodarczyk zachęcił maturzystów, by drogowskazem ich pielgrzymki stały się słowa: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. – Czasami trzeba iść pod prąd. Masz rozum, wolę, sumienie, doświadczenie. Zacznij słuchać siebie – mówił. Według biskupa Włodarczyka problem słyszenia samego siebie nie tylko związany jest z zewnętrznym hałasem. – Często boimy się usłyszeć samego siebie. Przeraża nas to, co słyszymy i chcemy to zagłuszyć. Jednak słyszenie samego siebie, to rzecz podstawowa, chyba że chcemy przez całe życie dryfować jak okręt bez steru – stwierdził.



Ordynariusz poprosił, żeby młodzież maturalna podczas „wędrówki” w głąb własnego serca, wsłuchała się w głos Boga, który mówi najciszej. – Szepcze słowo przeznaczone wyłącznie dla ciebie. Nikt ich nie będzie słyszał, tylko ty. Kto szepcze sobie tajemne rzeczy na ucho? Ci, którzy się kochają. Ten szept jest owocem ich więzi i jednocześnie tę więź pogłębia. Bóg chce tej miłości i zażyłej więzi.



– Drogi maturzysto, nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi, którą obrałeś w wędrówce życia, choćby ci ciernie raniły nogi, a cel wydawał się nie do zdobycia – zakończył bp Krzysztof Włodarczyk.



W programie pielgrzymki znalazła się konferencja poprowadzona przez duszpasterza akademickiego ks. Grzegorza Duchnika CM. Po nim swoje świadectwa zaprezentowali młodzi z DA „Stryszek”. W całość zaangażowali się przedstawiciele Młodzieżowej Rady Programowej Diecezji Bydgoskiej, a muzycznie zespół z Nakła nad Notecią.