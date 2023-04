Kochał dzieci i walczył o ich prawa. Korczak patronem Przedszkola nr 1 w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

– Janusz Korczak jest postacią wyjątkową. Właściwie wyprzedził czas o wiele lat mówiąc o prawach dziecka, o szacunku dla dziecka, dbałość o rozwój dziecka – mówi Hanna Wojciechowska-Świeciak, dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy. – To są tematy nadal aktualne, chociaż Janusz Korczak to postać sprzed 100 lat. Jego nauka ma dla nas wartość ogromną. Staramy się, żeby te wartości były w naszym przedszkolu na bieżąco, codziennie przestrzegane. Wiele o Januszu Korczaku wiedzą przedszkolaki: – Był publicystą, pisarzem, lekarzem (...). Najbardziej ze wszystkich kochał dzieci, walczył o nasze prawa... – Pisał dla dzieci książki, np. o Kajtusiu, czy „Król Maciuś Pierwszy"... – Cieszę się z tego, że wreszcie nasze przedszkole ma jakieś imię... – mówiły dzieci. Przedszkole nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy. Mieści się ono przy ul. Bora-Komorowskiego 2. Więcej w relacji Agaty Raczek.

