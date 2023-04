Skandal pod Aleksandrowem Kujawskim: 22 tony śmieci wyrzucone w lesie!

2023-04-20, 14:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Wioska Romanowo w gminie Koneck. Na śródleśnym dukcie leży ogromna sterta odpadów. Zmierzono, wstępnie zważono i wyszło: 22 tony śmieci. Są jeszcze ślady po kołach ciężarówki.

Nieznany sprawca wjechał do lasu wywrotką ze specjalistyczną naczepą typu „łódka” służącą do przewozu śmieci, i zrzucił 22 tony odpadów. Okazało się, że są to śmieci wstępnie przetworzone, odpady komunalne poddane profesjonalnemu rozdrobnieniu. Oznacza to, że najpierw trafiły do oficjalnego zakładu przetwarzania śmieci. Tam je rozdrobniono na wióry, ale zamiast do utylizacji, nieznany sprawca wywiózł śmieci do lasu.



Nad sprawą pracuje włocławska delegatura Inspekcji Ochrony Środowiska. Śledztwo wszczęła też policja z Aleksandrowa Kujawskiego. Mundurowi apelują do okolicznych mieszkańców, by zgłaszali, czy aby kto nie widział bardzo charakterystycznej ciężarówki wjeżdżającej w las. Sprawa jest poważna. Porzucenie takich śmieci, w takiej ilości i w takim miejscu to przestępstwo. Kodeks karny przewiduje za to do 10 lat więzienia.



Na wszelkie informacje pomocne w tej sprawie czeka delegatura WIOŚ we Włocławku tel. 54 4127321.