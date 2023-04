Wyższe stawki za odbiór śmieci w Toruniu. Wszystko przez umowę z Bydgoszczą

Przypomnijmy, po kilkumiesięcznym sporze władze Bydgoszczy i Torunia porozumiały się w sprawie dostaw śmieci do bydgoskiej spalarni. Bydgoszcz uważała, że każdy powinien płacić za siebie. – Oczywiście, nikt z nas nie chce podwyżek, ale my tak naprawdę nie mamy wyjścia, biorąc pod uwagę stawki, które zaproponowała spalarnia w Bydgoszczy i spółka, która zarządza właśnie tą spalarnią – mówił radny PiS Michał Jakubaszek. – Ceny poszły w górę i tak naprawdę zostawiliśmy postawieni pod ścianą. – Analiza, którą przeprowadziliśmy w związku z tymi nowymi zasadami współpracy z miastem Bydgoszcz pokazuje, że te koszty wzrosną w tym roku o około 6 milionów złotych – zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. – Chodzi wyłącznie o zagospodarowanie odpadów. W przypadku zabudowy jednorodzinnej jest to wzrost o 5 zł od osoby, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej 6 zł od osoby. Utrzymujemy zasady związane ze zwolnieniem i ochroną rodzin wielodzietnych, gdzie maksymalna odpłatność dla rodziny wielodzietnej będzie wynosiła 80 zł bez względu na liczbę osób w rodzinie. W przypadku niesegregowania, te stawki będą wtedy wyższe o 100 procent. Po przyjęciu uchwały, nowe stawki będą obowiązywać od lipca.

