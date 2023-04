Podbydgoskie Białe Błota wchodzą na rynek dłużnych papierów wartościowych

2023-04-20, 12:40 Jolanta Fischer/Redakcja

Gmina Białe Błota zadebiutowała na rynku Catalyst, czyli na rynku dłużnych papierów wartościowych/fot. bialeblota.pl

Gmina Białe Błota zadebiutowała na rynku Catalyst, czyli na rynku dłużnych papierów wartościowych. Gmina jest 130. emitentem i 2. debiutantem w 2023 roku. Pakiet emisyjny wynosi 22 miliony złotych.

– Chodzi o poprawę sytuacji finansowej – mówi wójt Dariusz Fundator. – I o to, by przede wszystkim wzbogacić swój kapitał. Te środki będą znakomicie wykorzystane na różnego rodzaju cele inwestycyjne w zakresie gospodarki kanalizacyjno-wodnej, oświatowej, drogowej czy oświetleniowej. Uczestnictwo na otwartym, transparentnym rynku kapitałowym obrotu instrumentami dłużnymi to również prestiż i zaufanie potencjalnych nowych inwestorów. Dzięki tej emisji oszczędzamy, mamy możliwość skorzystania z upustów, a ten upust w formie emisji dzisiejszych obligacji to jest blisko 50 procent.



Catalyst jest to pierwszy w Polsce i jedyny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych. System ten ułatwia i optymalizuje emitowanie obligacji przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.