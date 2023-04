Sprawa księgowej z bydgoskiego sądu. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo

2023-04-20, 11:30 Maciej Wilkowski/Redakcja

Toruńska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie byłej księgowej bydgoskiego Sądu Rejonowego - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Kobieta, przez około 8 lat, miała wyprowadzić z sądowej kasy prawie 330 tysięcy złotych/fot. bydgoszcz.sr.gov.pl

Toruńska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie byłej księgowej bydgoskiego Sądu Rejonowego – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Kobieta na przestrzeni około 8 lat miała wyprowadzić z sądowej kasy prawie 330 tysięcy złotych.

Aby zapewnić obiektywizm i bezstronność, sprawa ta – decyzją Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – została przekazana do prowadzenia Prokuraturze Okręgowej w Toruniu.



– Zapoznaliśmy się z aktami i podjęliśmy decyzję – mówi rzecznik toruńskiej Prokuratury Okręgowej Andrzej Kukawski. – Wszczęto śledztwo w sprawie przywłaszczenia powierzonego mienia – to jest środków finansowych z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w łącznej kwocie co najmniej 327 tysięcy złotych, zaistniałego w Bydgoszczy od roku 2015, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru.



Śledztwo będzie prowadzone w sprawie sprzeniewierzenia mienia znacznej wartości. Teraz – jak powiedział nam rzecznik toruńskiej prokuratury – „będą prowadzone czynności mające ustalić, czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz zabezpieczenie dowodów”. Marzena S., która miała „wyprowadzić” pieniądze, nie została jeszcze przesłuchana.