Miał mieć związek z zamachem, został zatrzymany w Skępem. Policyjne ćwiczenia „Wolf-Ram-23”

2023-04-19, 20:45 Polska Agencja Prasowa

Ćwiczenia mają sprawdzać gotowość działania policji w sytuacji zagrożenia terrorystycznego/fot. KWP w Bydgoszczy

Jeden z epizodów ćwiczeń „Wolf-Ram-23” przeprowadzony został w środę w Skępem (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie policjanci zatrzymali samochód, którym - według scenariusza - jechała osoba związana z zamachem terrorystycznym - poinformowała rzeczniczka KWP w Bydgoszczy mł. insp. Monika Chlebicz.

Organizatorem ćwiczeń „Wolf-Ram-23” jest Komenda Główna Policji we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Założeniem przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności policji i współpracujących z nią służb oraz reakcji na zagrożenia o najwyższej skali.



W środę z Centrum Operacyjnego Komendy Głównej Policji do dyżurnego Komedy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wpłynęła informacja, że przez woj. kujawsko-pomorskie przejeżdżać może fiat brawo, którym przemieszczać się ma osoba związana z zamachem terrorystycznym, do którego miało dojść na terenie Warszawy.



Podjęto decyzję o wystawieniu posterunku blokadowego w okolicach miejscowości Skępe, w powiecie lipnowskim, na drodze krajowej nr 10, którą mógł poruszać się podejrzewany. To właśnie w tym miejscu policjanci z komendy w Lipnie zatrzymali do kontroli fiata i zatrzymali mężczyznę, którego poszukiwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji.



Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Wolf-Ram-23” są jednymi z największych ze zorganizowanych do tej pory w Polsce. Podczas tych ćwiczeń sprawdzana jest gotowość działania policji w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz prowadzenie działań w warunkach środowiska skażonego. Podczas prowadzonych akcji sprawdzano system dowodzenia i zarządzania, łączność, działania operacyjne, wymianę informacji oraz współdziałanie z innymi służbami.



W ćwiczeniach w całym kraju bralo udział blisko 2,6 tys. funkcjonariuszy policji – m.in. z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Centralnego Biura Śledczego Policji, a także Komendy Stołecznej Policji.