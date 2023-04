Poważny wypadek w Chmielnikach! Zderzyły się autobus PKS i samochód, dwie osoby ranne [aktualizacja]

Domagali się cła na produkty rolne z Ukrainy oraz - jak to określali - ustabilizowania warunków produkcji rolnej w Polsce. We Włocławku w środę nad ranem… Czytaj dalej »

Ranne zostały dwie osoby - jedna z samochodu osobowego i jedna z autobusu - poinformował oficer prasowy bydgoskiej Komendy Miejskiej PSP st. kpt. Karol Smarz. - Kobieta kierującą samochodem osobowym, po oswobodzeniu przez strażaków z zakleszczonego auta, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autobusem jechało 12 osób, jedna została zabrana karetką do szpitala - powiedział. W domu, w który uderzył autobus, nie było nikogo z domowników. Strażacy podjęli prace związane ze stabilizacją konstrukcji budynku. Inspektor nadzoru budowlanego oceni, czy dom nadaje się do użytku. Droga początkowo była zablokowana, obecnie wprowadzono ruch wahadłowy.

Do wypadku doszło ok. godz. 13.35/fot. Bydgoszcz998, Facebook

