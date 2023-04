Bydgoszcz skończyła 677 lat! Świętowano na uroczystej sesji Rady Miasta [zdjęcia, wideo]

2023-04-19, 15:45 Maciej Wilkowski/Redakcja

Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 677-lecia Bydgoszczy/Fot. bydgoszcz.pl

Nagrody i wyróżnienia – w tym Laur Szwalbego, Laur Rejewskiego i Medale Kazimierza Wielkiego – zostały wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Bydgoszczy, która jest tradycyjnym punktem obchodów rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. 19 kwietnia mija 677 lat od tego wydarzenia.

Przewodnicząca Rady Monika Matowska mówiła m.in. o tym, że bydgoszczanie wykazali się wielką wrażliwością i hojnością przyjmując i wspomagając uchodźców z Ukrainy. Złożyła też mieszkańcom i miastu życzenia. W imieniu prezydenta Rafała Bruskiego, który aktualnie przebywa na Ukrainie i bierze udział w kongresie w ramach Szczytu Miast i Regionów „Partnerstwo dla Zwycięstwa”, głos zabrała zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. – Dzisiejsza urodzinowa sesja to doskonała okazja, by nagrodzić tych, którzy w szczególny sposób podnieśli znaczenie Bydgoszczy na arenie krajowej lub międzynarodowej oraz uczynili miasto atrakcyjniejszym i bardziej przyjaznym dla gości i mieszkańców – mówiła. – Są wśród nas wyróżnieni Medalami Kazimierza Wielkiego, Laureaci Lauru Andrzeja Szwalbego, Lauru Mariana Rejewskiego, oraz młodzi, wyróżniający się naukowcy i artyści. Ich obecność na tej sali, ale przede wszystkim ich codzienna praca na rzecz miasta, pozwala nam wszystkim z optymizmem myśleć o dalszym rozwoju Bydgoszczy.



NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medale Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy otrzymali:

• Krzysztof Badowski – społecznik, sportowiec, promotor sportu osób niewidomych;

• ksiądz Sławomir Bar CM – proboszcz parafii pw. Św. Wincentego a’Paulo, twórca Bydgoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia, które niesie pomoc potrzebującym;

• dr inż. Wiesław Olszewski – bydgoszczanin, miłośnik i promotor Bydgoszczy, od lat aktywny uczestnik życia społeczno-politycznego;

• Moto DawcyUśmiechu – grupa pasjonatów motocykli i niesienia pomocy;

• Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego – Galeria istnieje od 1979 roku, w tym czasie odbyło się w jej progach blisko 1000 wystaw, pokazów, spotkań.



Laur Andrzeja Szwalbego otrzymał prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski, Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



Laur Mariana Rejewskiego otrzymał dr Adam Kośmieja, pianista, wykładowca Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.



Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dziedzinie nauk ścisłych, medycznych i nauk o zdrowiu otrzymał prof. dr. hab. n. med. Jan Styczyński z Collegium Medicum.



Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW, literaturoznawca.



Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta otrzymał dr hab. Bartłomiej Wezner, pianista, profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.



Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców trafiło do rąk dr hab. inż. Aleksandry Dunisławskiej, profesor Politechniki Bydgoskiej, nagrodzonej za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika i rybactwo.



Stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców otrzymała dr n. med. Katarzyna Grudlewska-Buda z Collegium Medicum, a Stypendium PM dla wyróżniających się studentów mgr Adam Kowalewski z Collegium Medicum i mgr Anton Markovskyi z UKW. Stypendium artystyczne trafiło do rąk Roksany Korban z Akademii Muzycznej i Patryka Chenca, artysty fotografika.





Relacja Macieja Wilkowskiego („Popołudnie z nami)”