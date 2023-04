Studia dla przyszłych pracowników wydawnictw lub mediów. Nowa propozycja UKW

2023-04-19, 16:20 Redakcja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. pit1233, Wikipedia

„Proces wydawniczy i praktyka tekstu” to kolejna nowość w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

To propozycja dla absolwentów studiów I stopnia, którzy chcą związać swoją przyszłość z wydawnictwami i pracy w roli edytora tekstu. – Jest to kontynuacja studiów I stopnia na kierunku edytorstwo, który cieszy się dużą popularnością. W zeszłym roku UKW przyjął na niego 42 osoby – informuje Sebastian Nowak, rzecznik uczelni. – „Proces wydawniczy i praktyka tekstu” jest propozycją skierowaną nie tylko do absolwentów edytorstwa, ale też filologicznych, lingwistycznych, kulturoznawczych, edytorskich oraz innych kierunków w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.



Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Absolwenci będą mogą pracować jako pracownicy redakcji czasopism, edytorzy tekstów, pracownicy instytucji kulturalnych, administracji państwowej, czy też mediów. – Studiowanie na tym kierunku daje możliwość kształcenia w szeroko pojętym zakresie praktyki tekstu i organizacji pracy w wydawnictwach, a także zdobycie praktycznych umiejętności, dzięki wykorzystaniu cyfrowych mediów oraz udoskonalaniu kompetencji komunikacyjnych, m.in. w relacji redaktor prowadzący – autor – wyjaśnia prof. Beata Trojanowska, prodziekan ds. kształcenia wydziału literaturoznawstwa UKW. – Jednym z głównych celów jest przygotowanie studentów do harmonijnego łączenia teorii z praktyką.



Rekrutacja na studia na bydgoskim UKW rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 11 lipca.