Польсько-українська інтеграція, День міста Бидгощі, трагедія в Уніславі

2023-04-19, 11:45  Redakcja
На допомогу громадянам України, які втекли від війни до Польщі, у нашому воєводстві дотепер було виділено 270 мільйонів злотих./Fot: Jolanta Fischer

На допомогу громадянам України, які втекли від війни до Польщі, у нашому воєводстві дотепер було виділено 270 мільйонів злотих./Fot: Jolanta Fischer

Позаурядові організації отримали кошти на реалізацію чергових проєктів, святкування Дня міста Бидгощі та отруєння чадним газом в Уніславі.

Понад 3 мільйони злотих підтримки від уряду Польщі на допомогу біженцям з України отримали позаурядові організації Помор’я та Куяв. Кошти розділять між собою 30 установ, завданням яких буде організація проєктів польсько-української інтеграції. Зараз у Куявсько-Поморському воєводстві перебуває від 50 до 80 тисяч біженців. На допомогу громадянам України, які втекли від війни до Польщі, у нашому воєводстві дотепер було виділено 270 мільйонів злотих.

Бидгощ святкує свій 677-й День народження. 19 квітня - дата надання місту над Брдою Магдебурзького права королем Казимиром Великим. З цієї нагоди Млини Ротера на Млинському Острові запрошують вас відкрити для себе історію міста на виставці „Вузли. Історія міста біля річки”. Цікавим сувеніром може стати фото на спеціальній стіні з жителями Бидгощі з минулого.

Бензиновий електрогенератор міг бути джерелом чадного газу, яким отруїлися троє чоловіків в Уніславі поблизу Хелмно. Розтин підтвердив, що причиною смерті 63-и, 62-о, 27-и-річних чоловіків та собаки став чадний газ.

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