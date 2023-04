Rolnicy z Agrounii zakończyli protest we Włocławku. Skrócili go o cztery godziny

2023-04-19, 10:52 Marek Ledwosiński

Rolnicy przez niemal dobę, od wtorkowego poranka, blokowali swoimi traktorami i samochodami odcinek Alei Chopina we Włocławku/fot. Archiwum

Domagali się cła na produkty rolne z Ukrainy oraz - jak to określali - ustabilizowania warunków produkcji rolnej w Polsce. We Włocławku w środę nad ranem zakończył się protest rolników.

Rolnicy przez niemal dobę, od wtorkowego poranka, blokowali swoimi traktorami odcinek Alei Chopina we Włocławku, przy którym mieści się włocławskie biuro parlamentarne wiceminister rolnictwa Anny Gembickiej.



Blokada miała trwać do dziewiątej rano, tymczasem - co potwierdza policja - zakończyła się jeszcze przed piątą. Z informacji nieoficjalnych wynika, że członkowie AgroUnii skrócili blokadę o cztery godziny, by nie narażać włocławian na dodatkowe niedogodności w porannym szczycie komunikacyjnym.