Obsługa mapy i kompasu pod okiem wojskowych. Szkolenie dla leśników [zdjęcia, wideo]

2023-04-18, 21:45 Marcin Doliński/Redakcja

Leśnicy ćwiczyli pod czujnym okiem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej/Fot i wideo: Marcin Doliński Leśnicy ćwiczyli pod czujnym okiem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej/Fot i wideo: Marcin Doliński

Kolejni leśnicy, tym razem z dyrekcji Lasów Państwowych w Pile są szkoleni przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Takie ćwiczenia odbywają się w Borach Tucholskich niedaleko Tucholi w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu.

Leśnicy byli pod wrażeniem przygotowania ze strony mundurowych. – Grupa wojskowa tak przygotowała scenariusz, że są odwzorowane rzeczywiste warunki na takim polu walki. Staramy się nauczyć tego wszystkiego, co wojsko ma do przekazania nam, leśnikom.



– Koleżanki i kolegów leśników z pilskiej dyrekcji szkolą instruktorzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. My takie szkolenie przechodziliśmy w ubiegłym roku, od marca do grudnia, łącznie ponad 700 osób – powiedziała Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.



– Tutaj, na tym punkcie nauczania nasi leśnicy są szkoleni z posługiwania się właśnie tym kompasem, wyznaczaniem azymutów. Mapa i kompas pomogą nam wyznaczyć kierunek marszu, tak żeby dojść do tego celu, do którego zmierzamy – zaznaczył Porucznik Sylwester Zugaj z 122. Batalionu w Dolaszewie.



Szkolenie jest efektem m.in. porozumienia o współpracy zawartego rok temu pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Szkolenie odbywa się w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników, reaktywowanego od ubiegłego roku.