Energetyka jądrowa pozwoli na transformację? „Zamiast mówić, róbmy i budujmy”

2023-04-18, 21:00 Michał Zaręba/Redakcja

Rozmowy o energetyce jądrowej zdominowały toruński Kongres Energetyki Przyszłości/Fot: Michał Zaręba

Budować – to zdecydowany głos z Torunia z Kongresu Energetyki Przyszłości. Wydarzenie zorganizowano w hotelu Copernicus.

– Polska przez lata nie wybudowała wystarczającej ilości elektrowni, mamy zjawisko luki wytwórczej. Za mało elektrowni na rosnące zapotrzebowanie polskiej gospodarki. Zatem, zamiast mówić, róbmy i budujmy energetykę jądrową, a także odnawialne źródła energii – mówił Wojciech Jakóbik, analityk sektora energetycznego.



Panele i wiatraki to dobre źródła energii, ale trzeba szukać, gdy warunki atmosferyczne są niekorzystne. – OZE jest bardzo dobrym źródłem energii, ale jest niesterowalne. W związku z tym, jeżeli nie świeci słońce i nie wieje wiatr, to nie ma generacji. Trzeba czymś ją uzupełnić, tę rolę może pełnić energia, która pochodzi na przykład z gazu, ale także energetyki jądrowej – zaznaczył Piotr Ostaszewski prezes spółki Ekovoltis, zajmującej się obrotem zieloną energią. Stąd pomysł małych reaktorów jądrowych, które rozproszone w całym kraju, są modułowe bardzo łatwe do zainstalowania, jak i do zarządzania. To idealne i perspektywiczne rozwiązanie dla Polski, dlatego Orlen mówi o 76 małych reaktorach jądrowych – dodał.



Mała elektrownia jądrowa może powstać we Włocławku. W poniedziałek Orlen podał wstępne lokalizacje. Kongres potrwa do środy.



Celem Kongresu jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej, w tym również ustawodawcy, dla zapewnienia zgodności proponowanych rozwiązań legislacyjnych z aktualnymi potrzebami profesjonalnego obrotu prawnego i gospodarczego. Więcej o kongresie można znaleźć tutaj.