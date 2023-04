Zamiast latać, lepiej wybrać się w region. Nalot turystów na Kujawy i Pomorze?

2023-04-18, 18:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Kujawy i Pomorze mają czym zachęcać turystów, można było się o tym przekonać podczas Regionalnego Forum Turystyki/Fot: Monika Kaczyńska

Województwo kujawsko-pomorskie chce trafiać do katalogów touroperatorów. Ponad 40 przedstawicieli biur turystycznych z całej Polski przyjechało do Torunia na piątą edycję Regionalnego Forum Turystyki.

Uczestnicy zapoznają się z ofertą naszego regionu i spotkają z reprezentantami atrakcji oraz obiektów noclegowych Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc.



– Turysta chce mieć kompleksową ofertę, jesteśmy przygotowani. Mamy co oferować i czas najwyższy, aby to odpalić i o tym komunikować otwarcie. Chcemy pokazać, że mamy ciekawą ofertę do zamieszczania właśnie w katalogach. Jesteśmy gotowi do tego, aby przyjeżdżali do nas turyści z całego świata – podkreślała Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.



Organizatorzy twierdzą, że region ma ogromny potencjał turystyczny i wymienili kilka przykładowych lokalizacji. – Cała Dolina Wisły i te wszystkie atrakcje, które mamy wokół Torunia i Bydgoszczy, to są atrakcje, które jesteśmy w stanie sprzedać za granicą jako coś unikalnego. Żeby to przeżyć, trzeba tutaj po prostu przyjechać i to jest najważniejsze – zaznaczył Dariusz Wojtal, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki.



– Kusimy przeuroczą doliną Dolnej Wisły i Ziemię Dobrzyńską, gdzie podajemy nasze specjalności z jagnięciny, czy trufle śródmiejskie, również z gęsiny. Zapraszamy do odwiedzenia urokliwych zakątków u naszych lansjerów, czyli podmiotów tworzących szlak. Na nasze winnice i do serowarni – zachęcał Piotr Lenart, koordynator szlaku krajoznawczo-kulinarnego „Niech Cię Zakole” w Dolinie Wisły i na ziemi Dobrzyńskiej.



W środę i czwartek przedstawiciele biur podróży wezmą udział w wizytach studyjnych, pojadą m.in. do Bydgoszczy, Chełmna i Grudziądza. W programie są też spacery w Borach Tucholskich i wizyta w Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach.