Społecznicy z Fordonu chcą zmienić nazwę ulicy. „To byłoby ukłonem dla ks. Grunta”

2023-04-18, 17:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Aktywiści z Fordonu po raz trzeci chcą zmiany nazwy ulicy z Cierpickiej na ks. Stanisława Grunta/Fot. Tatiana Adonis, archiwum

Do trzech razy sztuka – mówią społecznicy ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu w Bydgoszczy i zapowiadają, że po raz kolejny będą wnioskować o zmianę nazwy ulicy Cierpickiej, na ks. Stanisława Grunta.

Aktywiści uważają, że tak zasłużony dla Bydgoszczy kapłan powinien patronować ulicy położonej w centrum dawnego miasta. Przypominają, że zmarły w październiku 2021 roku kapłan w latach 1975-89 był proboszczem parafii św. Mikołaja w Starym Fordonie.



Mieszkańcy osiedla zawdzięczają mu przede wszystkim ocalenie od wyburzenia dawnego kościoła ewangelickiego, dziś katolickiego pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Aktywiści podkreślają, że ksiądz infułat Stanisław Grunt był budowniczym fordońskich świątyń.



– Ulica Cierpicka łączy dwa kościoły. Świętego Mikołaja i świętego Jana, pomyśleliśmy sobie, że jest ona chyba najlepszym ukłonem w stronę księdza. Włożył w to tyle serca – mówił Damian Amon Rączka ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.



Jednak dotychczasowe starania o zmianę nazwy ulicy nie przyniosły rezultatu. – Nie ma żadnej blokady. Spróbujemy przez to przebyć, ale na Cierpickiej, która ma być zmieniona, jest jedna firma. Mieszkańców nie jest dużo, może sześć–siedem osób. Jednak one będą zmuszone do pokrycia zmian, na przykład dokumentów – zaznaczył Janusz Czwojda, przewodniczący zespołu ds. nazewnictwa miejskiego. Ten oddział opiniuje tego typu wnioski.



Na ten argument odpowiedziało Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu. – My już pytaliśmy mieszkańców, czy to byłby problem. Z informacji, które tutaj mam, wszyscy są pozytywnie nastawieni.



Społecznicy przygotowali też filmik, w którym przekonują do swojego pomysłu. Jeśli złożony przez nich wniosek o zmianę nazwy ulicy zyskałby akceptację Zespołu do spraw Nazewnictwa Miejskiego, to i tak ostateczna decyzja należy do Rady Miasta.