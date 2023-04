Od lat układał dywany kwiatowe na Wyspie Młyńskiej. Ryszard Pukszto z medalem marszałka

2023-04-18, 16:00 Monika Siwak/Redakcja

Ryszard Pukszto ze swoją sekretarką Barbarą Przebojewską/fot. Monika Siwak Dywany kwiatowe przez wiele lat zdobiły bydgoską Wyspę Młyńską/Fot: Facebook/bydgoskiedywanykwiatowe

Wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy, kajakarz i ogrodnik Ryszard Pukszto otrzymał we wtorek (18 kwietnia) medal marszałka województwa. Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczył odznaczenie za działalność zawodową i społeczną, m.in. za współpracę z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy i kwietne dywany na Wyspie Młyńskiej.

– Po prostu jestem zaskoczony, bo dostałem to oznaczenie ze względu na to, że moja sekretarka, pani Barbara Przebojewska opracowała moją 63-letnią działalność w nocie. Wysłała ją do Urzędu Marszałkowskiego. Od 34 lat jestem prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Robiliśmy dywany tulipanowe, ponieważ na terenie naszego województwa jest 10-metrowa plantacja tych kwiatów. Ich właścicielem jest Piotr Pukszto, który bezinteresownie przekazywał nam te tulipany – powiedział Ryszard Pukszto.



Zaznaczył również, że ta okazała inicjatywa wpłynęła na wizerunek okolicy. – Robiliśmy to dla społeczeństwa. To była promocja Bydgoszczy i województwa. W styczniu skończyłem 90 lat, kiedyś teściowa mnie nazwała wilniukiem. Zwróciłem jej uwagę, że jestem bydgoszczaninem pochodzenia wileńskiego i tak trzymam. Jeszcze cała działalność przede mną.



Medal wręczono podczas konferencji zorganizowanej przez Obywatelski Parlament Seniorów w Bibliotece UKW w Bydgoszczy.