Diecezja Włocławska ma 900 lat! „Na jubileusz nawiedza nas Matka Boża z Jasnej Góry”

2023-04-18, 12:50 Informacyjna Agencja Radiowa/Redakcja

Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku/fot. materiały diecezji

W tym roku Diecezja Włocławska świętuje jubileusz 900-lecia. Uroczyste obchody rozpoczną się w sobotę (22 kwietnia) w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zduńskiej Woli. Zainauguruje je Nawiedzenie Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej.

Diecezja Włocławska jest jedną z najstarszych w Polsce. Jak wyjaśnia dyrektor diecezjalnego archiwum ksiądz doktor Zbigniew Gmurczyk, przejęła ona obowiązki diecezji kołobrzeskiej, która przestała istnieć w około roku 1015. – Te 900 lat jest kwestią umowną i symboliczną dlatego, że trudno wyznaczyć konkretny rok, w którym powstała diecezja włocławska - dodaje kapłan. Pierwsza wzmianka o nowej diecezji – nazywanej wtedy kujawsko-pomorską wskazuje na rok 1123 i została napisana przez papieskiego legata biskupa Idziego z Tuskulum.



Obchody jubileuszowe 900-lecia istnienia diecezji włocławskiej potrwają rok i zakończą się we włocławskiej katedrze Nawiedzeniem Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej. – Opatrzność Boża sprawiła, że w Roku Jubileuszu ten szczególny znak obecności Matki Bożej będzie nam towarzyszył, a w ten sposób każda parafia diecezji będzie mogła przeżywać jubileusz w czasie swojego nawiedzenia. Można zatem powiedzieć, że Najświętszą Maryja Panna nawiedza naszą diecezję na Jubileusz jej 900-lecia! – czytamy na stronie diecezji.



Ważne daty:

22 kwietnia 2023 r. – Rozpoczęcie Nawiedzenia Matki Bożej i Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej w Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.

30 kwietnia 2023 r. – Premiera Oratorium „Montefonia II”, poświęconego historii Diecezji Włocławskiej w Bazylice Katedralnej we Włocławku.

16 marca 2024 r. – Zakończenie Nawiedzenia Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej w Diecezji Włocławskiej (Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku);

19 marca 2024 r. – Zakończenie obchodów Jubileuszu 900-lecie Diecezji Włocławskiej i dziękczynienie za Nawiedzenie Matki Bożej w Ikonie Jasnogórskiej we wszystkich parafiach diecezji.