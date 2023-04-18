Побудова АЕС у Польщі, новий Центр Інтеграції у Бидгощі та штрафи ДАІ

2023-04-18, 12:00  Redakcja
У Бидгощі штрафують водіїв, які розмовляли по телефону за кермом / фото. Pixabay

У Бидгощі штрафують водіїв, які розмовляли по телефону за кермом / фото. Pixabay

Orlen будує АЕС біля Влоцлавка, Польському Червоному Хресті в Бидгощі, штрафи для водіїв

Місцева влада Влоцлавка прихильно дивиться на можливість будівництва поблизу міста малої атомної електростанції.

PKN Orlen має намір побудувати в Польщі кілька десятків малих АЕС у найближчі роки. У випадку Влоцлавка, електростанцію потужністю близько 300 мегават буде побудовано на околиці міста, на території, що примикає до заводу «Anwil», що належить концерну PKN Orlen.

У Польському Червоному Хресті в Бидгощі будують Центр інтеграції українців і поляків. Це буде місце, де біженці з України зможуть навчитися новим навичкам, наприклад, надавати першу допомогу. Завдяки пожертвам мешканців буде відремонтовано існуюче приміщення PCK з об’єктами соціального призначення та для різних видів навчань за вул Warmińskiego. Інтеграційний центр PCK у Бидгощі має розпочати роботу у травні.

У Бидгощі *о*штрафували водіїв, які розмовляли по телефону за кермом. Тримаючи телефон, вони керували однією рукою. Поліція затримала 42 особи, 14 з *них* оштрафовано, 27 отримали попередження. Одна справа потрапить до суду.

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