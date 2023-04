Traktory blokują centrum Włocławka. Rolnicy będą protestować przez całą noc

2023-04-18, 10:53 Marek Ledwosiński/Redakcja

Protest rolników w centrum Włocławka/fot. Marek Ledwosiński Protest rolników w centrum Włocławka/fot. Marek Ledwosiński

20 traktorów blokuje ulicę w centrum Włocławka w ramach protestu rolników. Organizatorzy zamierzają prowadzić swoje działania przez 24 godziny. Przepuszczane są tylko pojazdy komunikacji miejskiej. Reszta kierowców musi wybierać objazdy.

Protest AgroUnii odbywa się na odcinku Alei Fryderyka Chopina od skrzyżowania z ul. Bojańczyka do skrzyżowania z ul. Starodębską. To centrum Włocławka i okolice biura poselskiego wiceminister rolnictwa Anny Gembickiej.



- Obecnie na miejscu jest ok. 20 traktorów, ale będą one cały czas dojeżdżać. Przepuszczamy tylko autobusy komunikacji miejskiej. Reszta pojazdów musi kierować się na objazdy. Zostaniemy całą noc, bo protest ma trwać 24 godziny. Przywieźliśmy grille i ławeczki, więc jesteśmy przygotowani - mówi Michał Taczek, jeden z organizatorów.



Włocławka policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i pilnuje porządku. Służby prasowe KMP we Włocławku nie szacują wielkości zgromadzenia i odsyłają w tej sprawie do organizatorów.