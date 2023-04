AgroUnia będzie protestować we Włocławku. Blokada ulicy ma potrwać 24 godziny

Będzie policyjne dochodzenie w sprawie incydentu, do jakiego doszło w jednym z przedszkoli we Włocławku. Przypomnijmy: sześcioletnia dziewczynka w chwili… Czytaj dalej »

Podczas protestu zamknięty będzie odcinek al. Chopina od skrzyżowania ze Starodębską do skrzyżowania z ul. Bojańczyka, gdzie ulokowane jest biuro parlamentarne włocławskiej posłanki Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gembickiej. Bartosz Kucharczyk z włocławskiego ratusza informuje, że protest będzie legalny. – Mamy oficjalne zawiadomienie o proteście (...). Rozpocznie się o godz. 9:00, potrwa 24 godziny – mówi. – Odcinek Chopina od Bajańczyka do Starodębskiej będzie przejezdny dla pojazdów uprzywilejowanych – mówimy tutaj chociażby o korytarzu życia – również dla komunikacji miejskiej. Autobusy MPK będą tą trasą jeździły. Pozostałych kierowców policja będzie kierowała na objazdy – wyjaśnia. Ulicę ma zablokować, jak mówią rolnicy, około 50 traktorów.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.