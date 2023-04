Trzy lata bez podwyżek VAT-u i CIT-u. Polska 2050 przedstawia propozycje dla przedsiębiorców

2023-04-17, 21:00 Maciej Wilkowski/Redakcja

Konferencja działaczy Polski 2050 przed II Urzędem Skarbowym w Bydgoszczy/fot. Maciej Wilkowski

„Polska na szóstkę” – tak nazywa się pakiet 10 postulatów dla przedsiębiorców jakie po wygranych wyborach chce zrealizować Polska 2050. – Przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim jasnych, prostych i sprawiedliwych zasad, przejrzystego i stabilnego prawa oraz przewidywalnego państwa – mówi Marcin Skonieczka, sekretarz regionu województwa kujawsko-pomorskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

– Wielu przedsiębiorców czuje, że państwo traktuje ich jak przestępców. My chcemy to zmienić, chcemy naprawić relacje przedsiębiorców z państwem. Pierwszy postulat: obiecujemy, że nie wprowadzimy żadnych podwyżek VAT-u, CIT-u przez trzy lata po wygranych wyborach. Drugi postulat to VAT od zapłaconych faktur – dodaje Skonieczka.



– Polki i Polacy, polscy przedsiębiorcy nie nadążają za zmieniającymi się przepisami prawa. Proponujemy, zobowiązujemy się do tego, że zmiany w PIT i CIT będą przeprowadzane po tych trzech latach maksymalnie raz w roku, a pozostały ustawy podatkowe zmiany następować będą maksymalnie dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 lipca. Zobowiązujemy się również do stworzenia przepisów, które zobowiążą państwo do odpowiednio długich, rzetelnych konsultacji społecznych – wylicza Marika Miechowicz, sekretarz biura Polska 2050 w Bydgoszczy.



Wśród propozycji ugrupowania kierowanych do przedsiębiorców są jeszcze m.in.: zmiany w sądach gospodarczych, wypłacanie świadczenia chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia przez ZUS oraz zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej.