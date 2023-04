„Wanda” wznowiła rejsy po Wiśle mimo remontu Bulwaru. Wykonawca wygrodzi przejście?

Będzie policyjne dochodzenie w sprawie incydentu, do jakiego doszło w jednym z przedszkoli we Włocławku. Przypomnijmy: sześcioletnia dziewczynka w chwili… Czytaj dalej »

We wtorek (18 kwietnia) rolnicy z AgroUnii zablokują ciągnikami al. Chopina we Włocławku. Ich zdaniem, mimo zapewnień rządu, do Polski nadal wjeżdża zboże… Czytaj dalej »

– 17 kwietnia wznowiliśmy żeglugę, ale nie wiemy, na jakich zasadach ona będzie się odbywała, po prostu nie ma dojścia do Wisły. Miasto pozagradzało cały teren, na dziś nie wyznaczyło choć jednej drogi, którą wycieczki by mogły dochodzić – mówi kapitan „Wandy”. Na brak przejścia przez przebudowywany Bulwar skarżą się turyści. – Klasy VII–VIII przyjechały specjalnie na wycieczkę jednodniową, i ten remont niestety utrudnił nam trochę życie, ponieważ musieliśmy obejść całą Starówkę. Zadzwoniłam po panią z załogi, żeby nas sprowadziła, ponieważ nie było nawet żadnych informacji, jak się dostać – mówi nauczycielka z I Prywatnej Szkoły w Zgierzu. Toruński ratusz zapowiada jednak rozwiązanie problemu. – Jesteśmy po rozmowie z wykonawcą. Będziemy próbowali, żeby „Wanda” jednak została w tym miejscu, ale to trzeba jakoś wygrodzić, oznaczyć, tak, żeby w sposób bezpieczny mogli podróżni przebywać. Będziemy rozmawiać z armatorem – mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta.

