„PiS oszukał młodych ludzi”. Nowa młodzieżówka PO zaczyna działalność w regionie

Stowarzyszenie Nowa Generacja Młodych, młodzieżówka Platformy Obywatelskiej, zainaugurowała działalność na Kujawach i Pomorzu. – W ciągu dwóch, trzech tygodni struktury stowarzyszenia zostaną powołane w całym kraju – zapowiadają młodzi ludzie. Nasze województwo to kolejny region, w którym organizacja zaczęła działalność.

– Chcemy żyć w wolnej europejskiej Polsce. Chcemy móc żyć, z kim chcemy, kochać kogo chcemy, chcemy mieć dostęp do opieki zdrowotnej, mieć godną pracę, nie chcemy bać się o emeryturę. Chcemy móc zapewnić przyszłość naszym dzieciom, wnukom w naszym państwie – mówi Dawid Kacprzyk, przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. – A jedyna opcja polityczną, która jest w stanie nam to zapewnić, jest Platforma Obywatelska



– Wpłynęło już 30 deklaracji członkowskich do Nowej Generacji w samej Bydgoszczy. Ponadto będziemy tworzyć nasze struktury w Grudziądzu, we Włocławku, w Inowrocławiu, a także w Toruniu – informuje Aleksander Ławniczak, przedstawiciel stowarzyszenia w naszym regionie.



W poniedziałkowej konferencji prasowej wzięli też udział członkowie Platformy Obywatelskiej. – Będziemy wspierali każde inicjatywy młodych ludzi i mam nadzieję na zaangażowanie Nowej Generacji w kampanii, która będzie kluczowa – mówił poseł Paweł Olszewski. – Chcę zachęcić młodych ludzi do zapisywania się do struktur Nowej Generacji. Bardzo prężni młodzi ludzie, chcemy ich słuchać – dodał szef bydgoskich struktur PO Michał Sztybel.



Politycy PO zachęcają młodych ludzi do wspólnego wyjazdu do Warszawy na marsz przeciwko działaniom rządu PiS. Akcja ma odbyć się 4 czerwca o w Warszawie. A po poniedziałkowej konferencji w Bydgoszczy mieszkańcom rozdawano ulotki z hasłem „PiS oszukał młodych”.



