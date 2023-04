To już 42. rocznica podpisania Porozumienia Bydgoskiego. Walka o wartości i o niezależność

2023-04-17, 16:01 Agata Raczek/Redakcja

17 kwietnia przypada 42. rocznica podpisania tzw. Porozumienia Bydgoskiego w sprawie zalegalizowania rolniczej Solidarności. Przedstawiciele władz, związkowców i rolników spotkali się przy ul. Dworcowej, pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981. Z kolei w Minikowie wdowy po uczestnikach wydarzeń Bydgoskiego Marca zostały odznaczone medalami wojewody kujawsko-pomorskiego.

– Miały się wówczas odbyć rozmowy z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy, ale biura były zamknięte. Koledzy nie przyszli na rozmowy – wspominał tamten czas Wojciech Mojzesowicz. – Rozpoczął się protest zorganizowany przez kółka rolnicze. Kółka rolnicze to nowa organizacja gospodarcza, która wtedy powstała. Po dwóch dniach przyłączyli się do nas koledzy z różnych stron województwa, m.in.: z Lipna. Wojciech Obernikowicz, Piotr Bartoszcze, Witold Hatka, Telesfor Horodecki. Wiele osób, które czuły to, co się dzieje. Strajk trwał miesiąc – mówił. – Ważne wydarzenia działy się w Ustrzykach, ale puenta była w Bydgoszczy. 17 kwietnia w Bydgoszczy podpisano porozumienia, w których została zawarta kwestia wartości, własności, szacunku do niezależności związków zawodowych.



Tego samego dnia w Minikowie wdowy po uczestnikach wydarzeń Bydgoskiego Marca zostały odznaczone medalami wojewody kujawsko-pomorskiego. – Po 42 latach dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że odzyskaliśmy wolność. Przykładem tego, jakim to było ryzykiem w obszarze ruchu chłopskiego, był Piotr Bartoszcze, który został zamordowany przy Służby Bezpieczeństwa. On podjął to ryzyko i jak wielu innych zapłacił cenę najwyższą. Dzisiaj jest okazja podziękować żonom tych działaczy, które bardzo często wspierały swoich mężów. Również bez nich tej wolności by nie było – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.