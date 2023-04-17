2023-04-17, 14:00 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

У 83-ту річницю вбивств 22 тис. польських громадян, скоєними НКВД, відбулася урочиста свята меса./fot. Elżbieta Rupniewska

У 83-ту річницю вбивств 22 тис. польських громадян, скоєними НКВД, відбулася урочиста свята меса.

Перед пам’ятником жертвам Катині вшановано пам’ять загиблих. – Цей злочин нічому не навчив росію – сказав Збігнєв Островський, віце-маршалок Куявсько-Поморського воєводства.



«Христос воскрес!» – саме такими словами віталися учасники вчорашнього святкування Пасхи у Бидгощі. Українки, що проживають у домі Згромадження Місіонерів Святого Духа, підготували свято для польських гостей. Були запрошені представники Польської Фундації, яка допомагає українським біженцям в Польщі і переказує допомогу в Україну. Саме зараз проводять збір допомоги. Контактні дані з Польською Фундацією - на radiopik.pl



По всій країні, включно з Куявсько-Поморським воєводством, починається військовий призов. До 21 липня до військкоматів мають прибути понад 12 тисяч осіб, у тому числі близько 9,5 тисяч з так званого «базового», тобто 2004 року.