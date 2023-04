Miasto czeka na uwagi do projektu nowego ronda Jagiellonów. Czas na konsultacje [zdjęcia]

2023-04-17, 12:38 Maciej Wilkowski/Redakcja

We wtorek (18 kwietnia) zaczynają się konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy ronda Jagiellonów w Bydgoszczy./fot. Maciej Wilkowski

Koncepcja już jest. We wtorek (18 kwietnia) zaczynają się konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebudowy ronda Jagiellonów w Bydgoszczy. Dużych zmian, w porównaniu z tym, co jest w planach, które można zobaczyć na wizualizacjach, nie należy się jednak spodziewać.

– Rondo Jagiellonów znane wcześniej jako rondo 30-lecia, zostało wybudowane i oddane do użytku w 1974 roku – mówi zastępca prezydenta miasta Mirosław Kozłowicz. Dodaje, że miejsce to od samego początku posiadało wadę: nie było przystosowane do poruszania się osób z niepełnosprawnościami.



– Podstawowym założeniem jest więc dostosowanie ronda do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i chcemy to zapewnić poprzez montaż ośmiu wind: cztery w każdej ćwiartce ronda tak, żeby z każdego kierunku można było się dostać oraz cztery na przystanki tramwajowe – mówi Marek Stanek, naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. – Przy okazji modernizacji konieczne będą zmiany w układzie drogowym. Rondo będzie nieco ograniczone, jeżeli chodzi o powierzchnię dla pojazdów indywidualnych. Na każdym z wlotów powstaną trzy pasy ruchu. Przestrzeń odzyskaną mamy zamiar przeznaczyć dla rowerzystów oraz na zdecydowanie większą ilość zieleni.



Jak zapowiada Mirosław Kozłowicz, konsultacje rozpoczynają się 18 kwietnia. – Możemy konsultować koncepcję na kartach konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej miasta www.bydgoszcz.pl/rondo, podczas spotkania online, które zorganizujemy i na wspólnym spacerze badawczym.



Około roku ma potrwać przygotowanie dokumentacji i projektu. Przebudowa ronda nie ma kolidować z innymi dużymi pracami drogowymi w Bydgoszczy, nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy się rozpocznie, i ile ostatecznie będzie kosztować. Wiadomo, że miasto chce na przebudowę pozyskać około 27 milionów złotych z unijnego programu FEnIKS ukierunkowanego na infrastrukturę, klimat, środowisko.