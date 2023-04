Miejskie lodowisko w Toruniu będzie wyłączone z użytku przez trzy miesiące

2023-04-17, 11:12 Michał Zaręba/Redakcja

Lodowisko TOR-TOR im. Józefa Stogowskiego/fot. torun.pl

Już wiadomo, kiedy sportowcy i mieszkańcy Torunia będą mogli wrócić na lodowisko TOR-TOR im. Józefa Stogowskiego. Przypomnijmy, że tafla treningowa została rozmrożona 31 marca, a główna będzie czynna jeszcze do końca kwietnia.

Po długich dyskusjach między miastem a klubami, które korzystają z lodowiska przy ul. Bema, podjęto decyzję, że TOR-TOR udostępni toruńskim sportowcom, uczestnikom ogólnodostępnych ślizgawek i drużynom Amatorskiej Ligii Hokeja (w liczbie zdeklarowanych 324 godzin) płytę główną od 1 sierpnia, a płytę treningową od 1 września 2023 roku.



O krótszą przerwę zabiegał Krzysztof Strzelecki, ojciec młodego hokeisty. – Trzy miesiące bez lodowiska to zdecydowanie za długo. Niezależnie czy dotyczy to dziecka, czy osoby dorosłej. Jeśli ktoś trenuje, podchodzi do sportu w sposób poważny, to powinna być zachowana ciągłość treningów w maksymalnie możliwym wymiarze. Prawdziwe intencje poznamy pewnie za rok. Zobaczymy czy po wszystkich remontach, adaptacjach lodowisko będzie funkcjonowało w sposób taki jak funkcjonowało w poprzednich latach, także z przerwa, ale zdecydowanie krótszą – mówił ojciec młodego hokeisty.



Skrócenia czas zamknięcia budynku chcieli również pracujący w Toruniu trenerzy łyżwiarstwa figurowego Sylwia Nowak-Trębacka i Mariusz Siudek.



Jak czytamy na stronie toruńskiego ratusza, obiekt działać będzie do końca kwietnia. Miasto przypomina, że w bieżącym roku głównym powodem rozmrożenia tafli jest prowadzona szeroka modernizacja obiektu. Prace trwają od końca 2022 roku i potrwają do 15 lipca 2023 roku. Do tej pory udało się wymienić bandy na obu płytach lodowiska, a także zamontować osuszacze powietrza na płycie treningowej. Pozostała bardzo ważna wymiana maszynowni, oświetlenia na energooszczędne oraz remont szatni, sanitariatów itd. Całkowity koszt zadania to 5 150 000 zł netto (6 334 500 zł brutto). Gmina Miasta Toruń pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 procent dofinansowania tej kwoty, tj. 2 575 000 zł netto.