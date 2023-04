Europoseł Kosma Złotowski: Bydgoszcz w sieci TEN-T oznacza więcej środków unijnych [Rozmowa Dnia]

2023-04-17, 10:00 Michał Jędryka/Redakcja

Europoseł Kosma złotowski/fot. Facebook/archiwum

– Włączenie Bydgoszczy do europejskiej sieci transportowej TEN-T jako węzła bazowego jest szansą na dynamiczny rozwój infrastruktury w tym mieście i okolicach — mówił w Rozmowie dnia Polskiego Radia PiK europoseł Kosma Złotowski.

Michał Jędryka: Spotykamy się przede wszystkim z tej okazji, że wzrosły szansę na to, by Bydgoszcz stała się miastem węzłowym Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Czy rzeczywiście, i w jakiej perspektywie czasowej może się to stać?



Kosma Złotowski: To jest perspektywa kilku miesięcy, kiedy ta procedura się zakończy, a procedura wygląda tak: najpierw Komisja Europejska przedłużyła projekt rewizji sieci TEN-T po wielu latach jej funkcjonowania. W tej propozycji nie było wzmianki, że Bydgoszcz ma być miastem węzłowym, ale taka poprawka została zgłoszona i zaakceptowana przez większość posłów...



Była to konkretnie poprawka pana posła...

To była moja poprawka. Cały dokument został zaakceptowany jednogłośnie, więc już nie wraca do parlamentu. Odbędą się teraz negocjacje międzyinstytucjonalne, to się nazywa trilog, czyli rozmowa między parlamentem reprezentowanym przez posłów sprawozdawców, Komisją Europejską reprezentowaną przez panią komisarz do spraw transportu i radą reprezentowaną przez aktualną prezydencję.



Jeżeli to szczęśliwie przebiegnie, a mamy nadzieję, że tak się stanie, to zwiększy się szansa na większe inwestycje w Bydgoszczy, bo taki jest chyba sens włączenie miasta w tę sieć...

To są większe uprawnienia do środków unijnych na różne urządzenia i programy związane z transportem rozumianym, jako transport multimodalny, to znaczy: tu chodzi o połączenie transportu z jednej strony śródlądowego, z drugiej strony kolejowego. Przypomnę, że mamy linię kolejową 201, tę, która biegnie do Gdyni. To był też poważny argument „za"...



No właśnie, wyjaśnimy może słuchaczom: 201 to jest ta linia, która biegnie przez Kościerzynę. Była budowana przed wojną, żeby połączyć Bydgoszcz z portem w Gdyni, z ominięciem Gdańska...

No właśnie. Jest ona obecnie również wykorzystywana i zmodernizowana, więc położenie między może nie autostradami, ale w każdym razie między drogami szybkiego ruchu, czyli S5 i S10, no i połączenie tego w jedną komunikacyjną całość – takie jest założenie.



Port multimodalny w Emilianowie ma mieć dużą rolę w tym połączeniu w całość...

To jest inwestycja, która właśnie się właśnie rozpoczęła, i z całą pewnością, jeżeli Bydgoszcz znajdzie się w tej sieci TEN-T, jako miasto bazowe, w takim przypadku finansowanie europejskie będzie ułatwione (...).



Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ