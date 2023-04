Dla ponad 12 tysięcy mieszkańców Kujaw i Pomorza zaczęła się kwalifikacja wojskowa

2023-04-17, 09:30 Maciej Wilkowski/Redakcja

Do 21 lipca przed komisjami wojskowymi ma stanąć ponad 12 tysięcy osób, w tym około 9,5 tysiąca z tak zwanego „rocznika podstawowego", czyli urodzonych w roku 2004 /fot. PAP/Wojciech Pacewicz

W naszym regionie, tak jak w całym kraju, 17 kwietnia rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Do 21 lipca przed komisjami wojskowymi ma stanąć ponad 12 tysięcy osób, w tym około 9,5 tysiąca z tak zwanego „rocznika podstawowego”, czyli urodzonych w roku 2004.

– Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstaną 24 powiatowe komisje lekarskie – mówi podpułkownik Andrzej Sowa z zamiejscowego ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. – Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że kwalifikacja wojskowa to nie mobilizacja, żeby młodzi ludzie nie obawiali się przyjścia, gdy zostaną wezwani. Jest to przede wszystkim określenie zdolności do czynnej służby wojskowej, nadanie kategorii zdrowia, spotkanie z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji, rozmowa na temat możliwości ewentualnego wstąpienia do służby wojskowej – jeżeli młody człowiek zadeklaruje taką chęć, i przeniesienie po 14 dniach, po uprawomocnieniu się orzeczenia komisji lekarskiej, do pasywnej rezerwy. Taka osoba będzie miała uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony.



Oprócz rocznika podstawowego, przed komisjami staną także urodzeni przed 2004 rokiem, którzy np. nie mają określonej zdolności do służby wojskowej oraz kobiety – studentki i absolwentki takich kierunków, jak psychologia, lekarski i weterynaryjny.



Stawienie się przed komisją kwalifikacyjną jest obowiązkowe.