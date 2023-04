Zniszczone okno życia Sióstr Klarysek w Bydgoszczy! „Ratowanie życia jest priorytetem”

Żeby zachować ciągłość wypłaty 500 plus, trzeba złożyć wniosek do końca kwietnia. Jak przypomina ZUS, przekroczenie terminu skutkuje tym, że pojawia… Czytaj dalej »

Celem nieznanych sprawców było między innymi specjalne łóżeczko, w którym zostawiane jest dziecko. – Oprócz tego do okna wrzucono wiele odpadów. To spowodowało, że miejsce musiało zostać wyłączone z użytku. Poza tym nie jest ono monitorowane ze względu na zachowanie anonimowości – mówił ks. prałat Wojciech Przybyła. W „Oknie życia” można zostawić noworodka anonimowo i bez żadnych konsekwencji. Punkt został stworzony z inicjatywy Ośrodka Adopcyjnego Caritas Diecezji Bydgoskiej, jego patronem jest Jan Paweł II. Od 2009 roku, czyli momentu założenia okna, uratowano cztery osoby. – Szybkie działania naprawcze sprawiły, że okno ponownie funkcjonuje – dodał dyrektor diecezjalnej Caritas. Niestety dewastacja takiego miejsca nie jest czymś nowym. – To nas nie zniechęca, a ratowanie ludzkiego życia zawsze będzie dla nas sprawą priorytetową – podkreślił ks. prałat Wojciech Przybyła. W Bydgoszczy funkcjonuje też drugie „Okno życia” przy ul. Łowickiej 68, które zostało otwarte w 2019 roku.

