Bydgoszczanie bronią dobrego imienia Jana Pawła II! Marsz przeszedł ulicami miasta [zdjęcia, wideo]

2023-04-15, 20:10 Monika Siwak/Janusz Wiertel/Redakcja

Kilkaset osób zebrało się pod katedrą, żeby wziąć udział w marszu ku czci Jana Pawła II/Fot: (jw)

Marsz ku czci Jana Pawła II odbył się w Bydgoszczy. Kilkaset osób przeszło z katedry do bazyliki.

– Czczę i kocham Jana Pawła II i nie zgadzam się na fałszywe oskarżanie jego osoby. Nie chce się wypowiadać na ten temat. Wszyscy wiedzą, jakie oskarżenia są wysuwane przeciwko Janowi Pawłowi II. To jest absurd – powiedziała jedna z uczestniczek marszu.



Nie brakuje również osób, które uważają, że wybór Karola Wojtyły na papieża przyczynił się do osobistego nawrócenia. – Kocham naszego papieża. On właściwie mnie obudził, bo moje nawrócenie zaczęło się od czasów jego wyboru. Potem pamiętam, kiedy przyjechał. Tę transmisję i mówił „Niech zstąpi duch Twój i odnowi ziemię, tę ziemię”. To stało się moją pierwszą modlitwą. W tym momencie, gdy został wybrany, byłam daleko od kościoła. Wtedy zaczęłam inaczej na to patrzeć i przysłuchiwać się temu, co mówi. Stał się dla mnie wielkim autorytetem.



– Jan Paweł II był zawsze z nami. My jesteśmy tutaj, żeby bronić jego dobrego imienia – te słowa można było usłyszeć podczas marszu.



Dwa tygodnie temu – w rocznicę śmierci Jana Pawła II – marsze papieskie odbyły się w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku.