Prawosławni obchodzą Wielkanoc. W toruńskiej cerkwi poświęcono pokarmy

2023-04-15, 21:40 Michał Zaręba/Redakcja

W kościele prawosławnych trwa Wielka Sobota, to czas święcenia pokarmów i oczekiwania na zmartwychwstałego Chrystusa/Fot: Michał Zaręba W kościele prawosławnych trwa Wielka Sobota, to czas święcenia pokarmów i oczekiwania na zmartwychwstałego Chrystusa/Fot: Michał Zaręba W kościele prawosławnych trwa Wielka Sobota, to czas święcenia pokarmów i oczekiwania na zmartwychwstałego Chrystusa/Fot: Michał Zaręba

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich obchodzą dziś uroczystość Wielkiej Soboty. W tym odwiedzają symboliczne Groby Pańskie i uczestniczą w liturgiach. Święcone są pokarmy na wielkanocne śniadanie. Uroczystość odbyła się również w cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja w Toruniu.

W koszyczku wielkanocnym prawosławnych również można znaleźć takie pokarmy jak babkę, paschę czy jajka.



– Przyjechałam rok temu z Charkowa. To jest najważniejsze święto w całym roku, jak i w naszym roku. Jezus zmartwychwstał, żyjemy i się modlimy. Wierzymy, że istnieje życie wieczne – mówiły ukraińskie kobiety, które pojawiły się na uroczystości.



– To święto (Wielkanoc – przyp. red.) zaczyna się już dzisiaj, od Wielkiej Soboty. Wtedy Chrystus, w świadomości prawosławnej, schodzi do piekła i wyprowadza wszystkich sprawiedliwych. Jutro, już w nocy jest Zmartwychwstanie Pańskie, kiedy Jezus objawi się uczniom i całemu światu, że to on powstał z martwych. Przyszedł do ludzi i za słowami św. Pawła apostoła mówimy, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. W kościele prawosławnym jest takie „święto świąt” – dodał ks. Mikołaj Hajduczenia, proboszcz toruńskiej parafii prawosławnej.