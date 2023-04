Pogoda nie dopisała, ale jedzenie już tak! Festiwal Food Trucków w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2023-04-15, 16:00 Monika Siwak/Janusz Wiertel/Redakcja

Festiwal Food Trucków na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy/Fot. Janusz Wiertel

Węgierskie placki, belgijskie frytki, owoce w czekoladzie, wenezuelskie burgery. Takie dania, ale nie tylko można zjeść w sobotę i niedzielę (15–16 kwietnia) na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Trwa kolejny Festiwal Food Trucków.

Uczestnicy festiwalu mogli poznać zupełnie nowe dla siebie smaki. – Generalnie nie wiem, co to jest, ale jest dobre. Ciekawe, bułka nie jest zwykła, to jakieś inne pieczywo. Do tego mięso z sałatą i sosem. Coś innego niż zwykle – powiedziała jedna z kobiet. Żeby nie było problemów z odwzorowaniem dania, niektórzy nawet – jednak na wesoło – chcieli porobić zdjęcia.



– Dajemy wołowinę szarpaną, pierś z kurczaka. Tutaj mamy awokado, jakieś bułeczki pszenno–kukurydziane. Uważam, że jest apetycznie. Ludzie to sobie cenią. Zależy od miasta, na przykład wczoraj byłem w Poznaniu, to więcej schodziło tego ostrego sosiku – usłyszeliśmy na stoisku z kuchnią wenezuelską.



Niektórzy zdecydowali się na spróbowanie corn dogów. – Pół parówka, pół ser. Myślę, że to jest ciasto, w środku ma mąkę kukurydzianą. Kształtem przypomina kukurydzę. Często pojawia się to w kulturze koreańskiej. Dlatego też byłam ciekawa, jak to smakuje.



– Langosz to jest tradycyjne węgierskie danie. Placek z mąki smażony na głębokim oleju i podawany z różnymi dodatkami. Na Węgrzech w wersji tradycyjnej jest podawany z czosnkiem, śmietaną i serem – wyjaśnił mężczyzna, który obsługiwał stanowisko z kuchnią węgierską.



Więcej w relacji Moniki Siwak.



Kolorowe samochody z jedzeniem będą w sobotę na Wyspie Młyńskiej do 21.00, w niedzielę festiwal będzie czynny od 12:00 do 20.00. Tuż obok, bo w Operze Nova trwa z kolei Festiwal Kawy i Czekolady, który jest otwarty w również w sobotę i niedzielę, w godzinach 11:00–16:00.



Festiwal Smaków Food Truck to jedno z pierwszych wydarzeń tego typu w Polsce, promujące street food i jedzenie w duchu "slow". – Najlepsze jedzenie, food trucki z całej Polski, kuchnie świata. Jednym słowem, prawdziwa uczta - zachwalają imprezę organizatorzy. Festiwal odbywa się również w Brodnicy przy Pałacu Anny Wazówny.

