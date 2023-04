ZUS: złożenie wniosku o 500 plus do końca kwietnia pozwoli na szybsze przekazanie środków

2023-04-15, 17:20 Maciej Wilkowski/Redakcja

ZUS zachęca do składnia wniosków o 500 plus jeszcze przed końcem kwietnia /fot. PAP/Tytus Żmijewski

Żeby zachować ciągłość wypłaty 500 plus, trzeba złożyć wniosek do końca kwietnia. Jak przypomina ZUS, przekroczenie terminu skutkuje tym, że pojawia się przerwa w otrzymywaniu tego świadczenia.

– Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Im później dokumenty zostaną dostarczone, tym później pieniądze trafią na rachunek bankowy. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożą prawidłowo wypełniony wniosek, otrzymają pieniądze do 30 czerwca. Jeśli nastąpi w maju lub czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca. Jednak, gdy dokumenty wpłyną już po tym miesiącu, opiekunowie nie otrzymają wyrównania. Samo świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku – wyjaśniła Krystyna Michałek, rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Dotychczas na nowy okres świadczeniowy do ZUS-u wpłynęło w naszym województwie prawie 182 tysiące wniosków o świadczenie 500 plus na ponad 285 tysięcy dzieci.