Marcin Osadowski ps. „Ludwiczek" winny znieważania polityków i pochwały przestępstwa

W bydgoskim sądzie zapadł wyrok w sprawie patostreamera Marcina Osadowskiego (zezwolił na publikację danych) pseudonim „Ludwiczek". Mężczyznę skazano na 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 12 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd uznał Osadowskiego winnym znieważenia dwóch polityków opozycji oraz publicznego pochwalania przestępstwa. Uniewinnił zaś od zarzutu kierowania gróźb wobec polityków (chodzi o Marcelinę Zawiszę i Krzysztofa Gawkowskiego). Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o jego pisemne uzasadnienie.



Do znieważenia posłanki Lewicy Marceliny Zawiszy oraz posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Olszewskiego poprzez użycie wulgaryzmów, doszło w lutym zeszłego roku na bydgoskim Starym Rynku, podczas wiecu środowiska Kamratów.



– Bez szkody dla sensu i logiki pana wypowiedzi, mógł pan ten wulgaryzm pominąć, jednakże pan postąpił przeciwnie. Intonacją, podniesieniem głosu bardzo pan ten wulgaryzm podkreślił – mówiła sędzia Dorota Januszewska uzasadniający wyrok. Jednocześnie sąd wskazał, że w zachowaniu Marcina Osadowskiego nie było gróźb, ale...

– To zachowanie, w szczególności użyte słowa: „To jest kij na poselski ryj", zdaniem sądu stanowiło pochwałę przestępstwa, które polegało na wywieraniu wpływu przemocą na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.



„Ludwiczek" pochwalał przestępstwo, jakie miał popełnić Wojciech O., pseudonim „Jaszczur".



– Przytaczał pan słowa Wojciecha O. w ocenie sądu nie po to, żeby relacjonować to, co on mówi, tylko w ocenie sądu po to, aby ją aprobować.



Według sądu kara jest adekwatne do winy. Sam oskarżony uważa, że całe postępowanie było politycznym naciskiem na swobodę wypowiedzi.