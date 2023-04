Duże zainteresowanie pierwszą edycją Bydgoskich Targów Książki [wideo, zdjęcia]

2023-04-14, 17:55 Janusz Wiertel

Bydgoskie Targi Książki odbywają się w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku, które jest organizatorem tego wydarzenia. Impreza wzbudziła spore zainteresowanie i rozbudziła apetyty czytelników i wystawców.

Organizacja targów początkowo stanęła pod znakiem zapytania...



– Prace nad tym projektem rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, razem z ówczesnym dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy, panem Krzysztofem Gonią – mówi Daniel Kur, dyrektor Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, które jest organizatorem Targów.

– Niestety, niespodziewana i przedwczesna śmierć pana dyrektora spowodowała wiele perturbacji przy realizacji tego projektu. Pierwsze i główny problem pojawił się kiedy nowa osoba, która objęła funkcję dyrektora biblioteki, zrezygnowała z kontynuacji pomysłu pana Krzysztofa. Pomyśleliśmy, że będziemy sami go kontynuować. Sami, czyli w ramach własnego zespołu BCTW, bo w momencie kiedy biblioteka powiedziała, że nie jest zainteresowana organizacją tego wydarzenia, również MCK się wycofał. Zostaliśmy de facto sami na polu walki, i myślę że finalnie udało nam się doprowadzić ten projekt do szczęśliwego końca. Mamy na dziś 35 wystawców, mamy kilka wernisaży, mamy też inne atrakcje, przede wszystkim tę część konferencyjno-prelekcyjną. Już w piątek od godziny 10:00 rozpoczęły się prelekcje w kategorii dziecięcej i będą one trwały do soboty, do godziny 20:00. Prezentacje odbywają się jeszcze w kilku innych kategoriach takich jak, chociażby historia muzyka, czy pamiętniki (...).



Targi potrwają: w piątek do godz. 20:00, a w sobotę od godz. 10.00 do 20.00.



