Głos Andrzeja Langera zapowiada jeden z toruńskich przystanków w Toruniu [wideo]

– „Głos Starówki" – tak często o nim mówiono – przypomina Przemysław Draheim z Toruńskiej Agendy Kulturalnej. - Każdy, kto spacerował ulicami toruńskiego Starego Miasta w ostatnich latach, słyszał z daleka ten donośny, lekko chrypiący głos zachwalający między innymi lokale gastronomiczne, atrakcje turystyczne, czy sklepy. Właścicielem tego głosu był pan Andrzej Langer. Sam układał rymowanki lub chwytliwe hasła i prezentował je z nienaganną dykcją, przez wiele godzin spacerując wzdłuż Starówki, w tę i z powrotem. W ten sposób stał się jej integralną częścią. Kiedy pan Andrzej zmarł, mieszkańcy Torunia odczuli, że na Szerokiej zrobiło się jakoś cicho i pusto. Szybko pojawiła się więc inicjatywa, by w jakiś sposób upamiętnić tę niezwykłą postać. Pracownicy Toruńskiej Agendy Kulturalnej dotarli do nagrania zrealizowanego kilka lat temu przez grupę pasjonatów Torunia tworzących serwis toruńatrakcje.pl, w którym pan Andrzej czyta zapowiedź o przystanku: Plac Świętej Katarzyny. Wpadliśmy na pomysł, żeby to nagranie wykorzystać w prawdziwej zapowiedzi. pomysł podchwycili koledzy z toruńskiego MZK i oto mamy efekt: „głos Starówki" rozbrzmiewać będzie w tramwajach i autobusach (...). Więcej w relacji Michała Zaręby. Andrzej Langer na archiwalnym filmie. Źr. Katolicki Toruń

