Włamał się, by ukraść 55 zamków antywłamaniowych. Bydgoska policja już go ma

2023-04-14, 14:21 Redakcja

21-latek został zatrzymany w minioną środę i przewieziony do policyjnego aresztu

55 sztuk zamków antywłamaniowych o łącznej wartości ponad 14 tysięcy złotych ukradł 21-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Nad sprawą pracowali policjanci z Błonia. - To oni przyjęli zawiadomienie dotyczące włamania, do którego doszło na początku kwietnia – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Wynikało z niego, że nieznany sprawca, wyłamując zamek w drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego i uszkadzając ścianę przy nich, wszedł do środka i ukradł 55 sztuk zamków antywłamaniowych o wartości ponad 14 tysięcy złotych.



Kryminalni ustalili, że stoi za tym 21-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Został zatrzymany w minioną środę i przewieziony do policyjnego aresztu. Po zebraniu materiału dowodowego postawiono mu zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem i uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.