Więcej miejsc pracy w branży IT w Bydgoszczy! Atos wydziela nową spółkę i otwiera centrum badań

2023-04-13, 21:51 Jolanta Fischer/Redakcja

Konferencja z okazji otwarcia Cloud Engineering Center odbyła się w Młynach Rothera/fot. Jolanta Fischer

Nowa firma branży IT pojawiła się na biznesowej mapie Bydgoszczy – Cloud Engineering Center marki Eviden, zajmującej się specjalistycznymi usługami w obszarze tzw. chmury. To pierwsze takie centrum w Polsce i trzecie na świecie. – Dla regionu oznacza rozwój i miejsca pracy – mówi Łukasz Lorczak, dyrektor odpowiedzialny w firmie za chmurę obliczeniową.

– Z firmy Atos wydziela się firma Eviden, która skupi się w obszarze usług bardziej zaawansowanych, związanych z chmurą obliczeniową, z aplikacjami. To dzisiaj jest jedyne centrum dla takiej dużej firmy na świecie. Firma postanowiła nam zaufać i tutaj to miejsce ulokować – tłumaczy dyrektor Lorek.



– Tutaj można znaleźć pracę, wziąć udział w najbardziej zaawansowanych projektach cloudowych związanych ze sztuczną inteligencją, z uczeniem maszynowym, budowaniem bardzo zaawansowanych, tzw. zwinnych usług w obszarze chmury obliczeniowej – więc to są tez miejsca pracy, ogólny rozwój branży IT, na który też bardzo liczymy, bo widzimy, że Bydgoszcz stała się bardzo fajnym miejscem do inwestowania właśnie w tym obszarze – mówi.



W ciągu najbliższych trzech lat, firma planuje zwiększyć zatrudnienie o połowę – do sześciu tys. pracowników. Poszukiwani są nowi specjaliści, ale możliwe jest także doszkolenie tych, którzy mają już za sobą pewien staż pracy.