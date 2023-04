Komisja Parlamentu Europejskiego poparła włączenie Bydgoszczy do sieci bazowej TEN-T

2023-04-13, 21:20 Tatiana Adonis/Redakcja

Europoseł Kosma Złotowski/zrzut ekranu z transmisji sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego/www. europarl.europa.eu, archiwum

– Otwierają się nowe możliwości rozwoju dla naszego regionu – napisał europoseł Kosma Złotowski na Tweeterze. W czwartek Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za przeniesieniem Bydgoszczy z sieci uzupełniające do sieci bazowej TEN-T. Umożliwi to m.in. rozwój portu intermodalnego w Emilianowie.

TEN-T to Transeuropejska Sieć Transportowa. Jej celem jest m.in. usprawnienie funkcjonującego w ramach Unii Europejskiej systemu transportowego. Składa się z sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. W sieci szczególną rolę odgrywają węzły bazowe.



W czwartek Komisja Transportu i Turystyki, na posiedzeniu w sprawie rewizji sieci transportowej, przegłosowała stanowisko, w którym wskazuje, aby Bydgoszcz stała się jednym z takich właśnie węzłów. Głosowano poprawkę zgłoszoną przez bydgoskiego europosła PiS, Kosmę Złotowskiego. – Moja poprawka przenosząca terminal drogowo–kolejowy Bydgoszcz z sieci uzupełniającej do sieci bazowej TEN-T, została dzisiaj przyjęta. Po wielu miesiącach rozmów, dzięki zaangażowaniu i wsparciu organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z Kujawsko-Pomorskiego, otwierają się nowe możliwości rozwoju dla naszego regionu. Dziękuję za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – napisał europoseł na Tweeterze.



Poprawka została przyjęta 30 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw”. Ostateczny raport w sprawie rewizji sieci TEN-T komisja przyjęła jednomyślnie. Można więc przyjąć, że to stanowisko równoznaczne z opinią Parlamentu Europejskiego.



Ostateczny kształt sieci TEN-T zostanie wypracowany w ramach procedury trilogu, która ma się rozpocząć w czerwcu. To negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz rządami państw narodowych (Radą Unii Europejskiej).